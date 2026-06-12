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Hotels in Provinz Kotajk, Armenien

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Tsaghkahovit hotel in Tsakhkadzor, Armenien
UP UP
Tsaghkahovit hotel
Tsakhkadzor, Armenien
Fläche 2 600 m²
Etagenzahl 3
50-Zimmer-Hotel zum Verkauf in Prime Location, Tsaghkadzor – 1.5 Hectares Land + 2.600 m2 Ge…
$3,90M
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