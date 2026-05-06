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Haus mit Garten kaufen in Departamento Lujan de Cuyo, Argentinien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 13 zimmer in Distrito Chacras de Coria, Argentinien
UP UP
Haus 13 zimmer
Distrito Chacras de Coria, Argentinien
Zimmer 13
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 330 m²
Colonial Wine Country Estate — Chacras de Coria, MendozaEine seltene Gelegenheit, eine voll …
$520,000
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Immobilienangaben in Departamento Lujan de Cuyo, Argentinien

mit Terrasse
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