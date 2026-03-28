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Villen in Xhafzotaj, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Sallmonaj, Albanien
Villa 4 zimmer
Sallmonaj, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 340 m²
Informationen Ã1⁄4ber das Dorf:• Villa Fläche: 197m2/Fluss.• 3-stöckige StrukturOrganisation…
$1,16M
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Immobilienangaben in Xhafzotaj, Albanien

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