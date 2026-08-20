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Häuser dauerhaft in Xhafzotaj, Albanien mieten

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Sallmonaj, Albanien
Haus 4 zimmer
Sallmonaj, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Die Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend von Shijak in der Nähe der 4-Wege-Kreuzung. …
$752
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