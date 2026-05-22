Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Xhafzotaj
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Xhafzotaj, Albanien

;
gewerbeimmobilien
3
Produktion Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Produktion 700 m² in 4 Streets, Albanien
Produktion 700 m²
4 Streets, Albanien
Fläche 700 m²
Das Lager befindet sich an der Hauptstraße in Xhafzotaj, Durres. Diese Eigenschaft hat 1550 …
$580,599
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen