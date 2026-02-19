Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Xhafzotaj, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Hotel 597 m² in Bashkia Shijak, Albanien
Hotel 597 m²
Bashkia Shijak, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 597 m²
Etagenzahl 4
Das Haus befindet sich in Xhafzotaj, in der Nähe der Hauptstraße, und bietet 903m2 Landfläch…
$945,161
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
