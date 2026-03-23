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Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Vore, Albanien

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Produktion 350 m² in Marqinet 1, Albanien
Produktion 350 m²
Marqinet 1, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 350 m²
Der Laden befindet sich an der Hauptstraße am Tirana-Durres Highway. Die Immobilie hat eine …
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