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Langfristige Miete von wohnungen in Vore, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Marqinet 2, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Marqinet 2, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich auf der zweiten Wohnfläche einer dreistöckigen Villa in der Nähe d…
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