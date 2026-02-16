Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  Realting.com
  2. Albanien
  3. Vore
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Vore, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Marqinet 1, Albanien
Haus 3 zimmer
Marqinet 1, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Das einstöckige Haus befindet sich im Vrrine Bereich, der Zugang zur Autobahn Tirana-Durres …
$437,137
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Immobilienangaben in Vore, Albanien

