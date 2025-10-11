Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Vore, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 600 m² in Marikaj, Albanien
Gewerbefläche 600 m²
Marikaj, Albanien
Zimmer 40
Schlafräume 38
Anzahl der Badezimmer 38
Fläche 600 m²
Stockwerk 3/3
The facility is located in Marikaj and is suitable for an asylum with a land area of 5238 m2…
$1,02M
