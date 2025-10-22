Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Vlora
  4. Langfristige Vermietung
  5. Restaurant, Café

Langfristige Miete von Restaurants in Qark Vlora, Albanien

Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. 💶 RENT: €1,000 / month…
$1,174
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Realting.com
Gehen