Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Vlora
  4. Langfristige Vermietung
  5. Fertiges Geschäft

Langfristige Miete von vorgefertigtes Geschäft in Qark Vlora, Albanien

;
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
🏋️‍♂️ GYM BUSINESS FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA 🌊 in Bashkia Vlore, Albanien
🏋️‍♂️ GYM BUSINESS FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA 🌊
Bashkia Vlore, Albanien
🏋️‍♂️ GYM BUSINESS FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA 🌊💶 Kaufpreis: 120.000 Euro🏢 Miete der Räumli…
$1,762
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
🎮 ENTERTAINMENT BUSINESS + BAR FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA 🍹 in Bashkia Vlore, Albanien
🎮 ENTERTAINMENT BUSINESS + BAR FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA 🍹
Bashkia Vlore, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
🎮 ENTERTAINMENT BUSINESS + BAR FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA 🍹🌊 Ein investiertes und voll fun…
$1,175
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen