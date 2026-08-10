Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Vlora
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Qark Vlora, Albanien

;
gewerbeimmobilien
108
restaurants
8
hotels
22
büros
6
Zeig mehr
Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Geschäft zum Verkauf im Hauptboulevard Vlora, Albanien in Bashkia Vlore, Albanien
Geschäft zum Verkauf im Hauptboulevard Vlora, Albanien
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 43 m²
Etagenzahl 2
Gewerbeeinheit in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Ideal für Unternehmer und Investoren, die e…
$132,508
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen