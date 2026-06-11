Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Tirana
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Tirana, Albanien

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Tirana, Albanien
Reihenhaus
Tirana, Albanien
Erdgeschoss, Hof und Bäume, Parkplatz. Zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche Zimmer, Bad und …
$807
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Reihenhaus in Tirana, Albanien
Reihenhaus
Tirana, Albanien
Drei Etagengebäude, tatsächlich Erdgeschoss gemietet und die beiden oberen Etagen werden für…
$2,09M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Tirana, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen