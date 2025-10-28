Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Tirana
  4. Langfristige Vermietung
  5. Penthouse

Langfristige Miete von Penthouses in Tirana, Albanien

Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 4 zimmer in Tirana, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 5/6
Jepet me qira një penthouse modern me sipërfaqe totale prej 210 m², i pozicionuar në një nga…
$2,901
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen