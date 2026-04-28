Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Süd-Albanien
  4. Langfristige Vermietung
  5. Lager

Langfristige Miete von Lager in Süd-Albanien, Albanien

Bashkia Vlore
3
1 immobilienobjekt total found
Lager 70 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Lager 70 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 70 m²
Garage 70 m2 zu vermieten, in der Nähe von Conad auf dem Ismail Qemali Boulevard, in einer z…
$115
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen