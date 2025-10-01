Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Restaurants in Süd-Albanien, Albanien

☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. 💶 RENT: €1,000 / month…
$1,174
pro Monat
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
