  2. Albanien
  3. Süd-Albanien
  4. Langfristige Vermietung
  5. Doppelhaus

Langfristige Miete von Zweifamilienhäuser in Süd-Albanien, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 300 Euro/Monat✅ Lage: In "Conad" Supermarkt, VloreDie Gegend, in der sich die Wohnu…
$346
pro Monat
