Bungalows in Süd-Albanien, Albanien

Bashkia Vlore
3
Qender Vlore
3
1 immobilienobjekt total found
Bungalow 3 zimmer in Kanine, Albanien
Bungalow 3 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
Privathaus mit Meerblick in Kanina, Vlora, Albanien zu verkaufen. Nur wenige Minuten vom Sta…
$232,675
MwSt.
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Immobilienangaben in Süd-Albanien, Albanien

