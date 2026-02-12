Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Skutari
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Skutari, Albanien

1 immobilienobjekt total found
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP in Shkoder Municipality, Albanien
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP
Shkoder Municipality, Albanien
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
EKSKLUZIVITÄT der B99 GROUPEin exklusives Geschäftsumfeld, das im Herzen der Stadt positioni…
Preis auf Anfrage
