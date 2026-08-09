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Villen in Qark Shkodra, Albanien

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Villa 6 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Villa 6 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 202 m²
Stockwerk 3
Der Quarter Beach ist eine der beliebtesten Urlaubsattraktionen und das nicht nur im Sommer,…
$1,09M
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Immobilienangaben in Qark Shkodra, Albanien

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