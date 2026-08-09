Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Shkodra
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Qark Shkodra, Albanien

;
Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Büro 153 m² in Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Büro 153 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 3/12
Es mietet die Umgebung in der Innenstadt von Tirana, nach Eye Of Tirana, befindet sich im dr…
$1,373
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 300 m² in Shtoj i Ri, Albanien
Gewerbefläche 300 m²
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk 4/12
Die Umgebung hat eine Fläche von 300 m2 und wird leer gemacht. Es befindet sich im vierten S…
$2,516
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 97 m² in Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Büro 97 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Fläche 97 m²
Stockwerk 2
In der Innenstadt, neben der Central Post, ist die Wohnung für verschiedene Arten von Untern…
$1,084
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Mazur EstateMazur Estate
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen