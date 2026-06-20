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Eigentumswohnungen in Qark Shkodra, Albanien

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Condo 3 zimmer in Velipoje, Albanien
Condo 3 zimmer
Velipoje, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 6
Wohnung 2+1 zum Verkauf in Velipoj 300m vom StrandIm Verkauf ist eine komplett renovierte 2+…
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Immobilienangaben in Qark Shkodra, Albanien

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