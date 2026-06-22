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Langfristige Miete von wohnungen in Shijak, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Guzaj, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Guzaj, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Stockwerk 3/3
🏡 SUPER 3+1 APARTNER FÜR RENT IN SHIJAK📍 Nur 100 Meter vom Stadtzentrum📏 3+1 Wohnung mit ein…
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