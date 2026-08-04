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Villen am See in Saranda, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Manastir, Albanien
Villa 6 zimmer
Manastir, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 303 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöses Resort an der Albanischen Riviera Auf einem malerischen Hügel mit Blick auf de…
$1,37M
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