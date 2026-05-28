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Penthäuser am See in Saranda, Albanien

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Penthouse 5 zimmer in Metoq, Albanien
Premium Premium
Penthouse 5 zimmer
Metoq, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 392 m²
Stockwerk 6/6
Sky Beachfront Penthouse in Saranda | 20 Stockwerke über MeeresspiegelABOVE ALL ELSEStehen S…
$870,637
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Saranda Elite's Realty Group
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