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Penthousewohnung mit Garten kaufen in Saranda, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Gjashte, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 5/5
Penthouse zum Verkauf – Residenz in zweiter Meereslinie Dieses exklusive Penthouse befind…
$402,126
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