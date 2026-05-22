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Häuser in Qender, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Sheq i Madh, Albanien
Haus
Sheq i Madh, Albanien
Fläche 312 m²
🏢 3-STORY BUILD FÜR VERKAUF – SHEQ I MADH, FIER💰 INSGESAMT: 150.000 EURO📐 Gesamtbaufläche: 3…
$175,298
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Immobilienangaben in Qender, Albanien

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