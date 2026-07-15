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Hotels in Qender, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 280 m² in Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Hotel 280 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 280 m²
Stockwerk 4/4
Es wird zum Verkauf an ein vollständig rekonstruiertes Hotel angeboten, bereit für eine Oper…
$1,49M
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