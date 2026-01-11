Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qender Vlore
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Qender Vlore, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Studio 2 zimmer in Kanine, Albanien
Studio 2 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
✅ Preis: 2000 Euro/m2 - 126.000 Euro✅ Standort: Uje i Ftohte, Vlore✅ Gesamtfläche: 63m2Die R…
$146,602
Immobilienangaben in Qender Vlore, Albanien

