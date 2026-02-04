Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Qender, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 5/5
Die Wohnung befindet sich im fünften Stock eines Gebäudes ohne Aufzug in der Nachbarschaft 7…
$70,887
Wohnung 3 zimmer in Lagjia e Romeve, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lagjia e Romeve, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 3/9
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines 9-stöckigen Gebäudes, in der Nachbarschaft 18 in…
$126,344
