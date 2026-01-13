Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Peze
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Peze, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Villa 11 zimmer in Peze Helmes, Albanien
Villa 11 zimmer
Peze Helmes, Albanien
Zimmer 11
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 4/4
Auf der Oberseite eines Hügels, umgeben von grünen und gepflasterten Straßen, bieten wir die…
$408,228
Immobilienangaben in Peze, Albanien

