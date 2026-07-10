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Gewerbeimmobilien in Peze, Albanien

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 64 m² in Peze e Vogel, Albanien
Gewerbefläche 64 m²
Peze e Vogel, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Tirana, in der Kavaja Street, hinter der Polyklinik N…
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Gewerbefläche 113 m² in Peze e Vogel, Albanien
Gewerbefläche 113 m²
Peze e Vogel, Albanien
Fläche 113 m²
Die kommerziellen Umgebungen zum Verkauf auf Platz 21, Cavaja Street!- Der Bohrer: Zweihunde…
$646,265
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