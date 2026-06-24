Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Orikum
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Orikum, Albanien

;
2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Radhime, Albanien
Villa 4 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa im Bau in Radhimë, Vlorë, zu verkaufen. Privater Pool, private Veranda, nur …
$694,001
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Villa 4 zimmer in Radhime, Albanien
Villa 4 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Etagenzahl 3
Neue Luxusvilla in Radhimë, Vlora, Albanien – Privater Pool und nur wenige Schritte vom Meer…
$678,250
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen