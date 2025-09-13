Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Studios in Orikum, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Studio 2 zimmer in Orikum, Albanien
Studio 2 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
✅ Preis: 250 Euro/Monat✅ Standort: Kalaja, Vlore✅ Bruttofläche: 50m2✅ Nettofläche: 40.3m2Die…
$293
pro Monat
