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Häuser mit Swimmingpool in Orikum, Albanien

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duplexes
12
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Tragjas, Albanien
Haus 4 zimmer
Tragjas, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Privathaus mit zwei Etagen in Tragjas, Vlora, Albanien, zu verkaufen. Das Haus liegt im südl…
$351,349
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Albania Property Group
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