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Studios zur Kurzzeitmiete in Nord-Albanien, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Kate apartment in Durrës, Albanien
Kate apartment
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3/9
Preis: 300 Euro pro Monat. Dieses Apartment wird ausschließlich zur Langzeitmiete für ein…
$23
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