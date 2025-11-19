Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Nord-Albanien
  4. Langfristige Vermietung
  5. Fertiges Geschäft

Langfristige Miete von vorgefertigtes Geschäft in Nord-Albanien, Albanien

Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Fertiges Geschäft 15 m² in Durrës, Albanien
Fertiges Geschäft 15 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 15 m²
An operating beauty salon in Durres, Plazh district, is available for long-term rent. The sq…
$578
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen