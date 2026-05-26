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Langfristige Miete von Konferenzräume in Nord-Albanien, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Konferenzsaal 500 m² in Durrës, Albanien
Konferenzsaal 500 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Stockwerk -1/10
Der Platz befindet sich in der Nachbarschaft 13, Durres Strand, im Iliria Bereich, auf dem B…
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