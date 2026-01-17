Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Nord-Albanien
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium
  6. Bergblick

Condos mit Bergblick kaufen in Nord-Albanien, Albanien

Kondominium Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Condo 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Condo 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 15
Die COMPLEX wird in der AMAZING NATUR von SHENGJIN veröffentlicht.DIESER RESIDENTIAL UND TOU…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Nord-Albanien, Albanien

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen