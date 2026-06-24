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Studio-Apartments in Qark Lezha, Albanien

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2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Studio 1 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/9
The Modern Garsonie zum Verkauf bei AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 Boden 3 📐 Netzschnittstelle…
$95,146
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Century 21 Oksford
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Studio 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Studio 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
New Residential Complex – Qualität, die Sie fühlen können, Standort, der Sie über gewinnt.In…
$68,565
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Immobilienangaben in Qark Lezha, Albanien

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