Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Lezha
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Qark Lezha, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Patok, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Patok, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines Gebäudes mit einem Aufzug neben dem Hotel Antaly…
$443
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen