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Penthäuser in Qark Lezha, Albanien

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4 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Fan, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 253 m²
Stockwerk 7/7
Die Wohnung befindet sich auf der siebten Wohnfläche, mit einer Nettofläche von 142,7 m2 und…
$390,716
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Penthouse in Lezhe Municipality, Albanien
Penthouse
Lezhe Municipality, Albanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 225 m²
Stockwerk 10/10
PENTHOUSE WOHNUNG 3+1 VERKAUFEN IN SHENGJINDie Wohnung befindet sich auf der zehnten Wohnflä…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 5 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 10/10
PENTHOUSE WOHNUNG 3+1 VERKAUFEN IN SHENGJIN Die Wohnung befindet sich auf der zehnten Wohnfl…
$355,814
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Penthouse 3 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 8
Shejin, first line, 2+1+2 with terrace and unreal sea view. Total area 136 m2, and 126 m2 ac…
$317,789
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Immobilienangaben in Qark Lezha, Albanien

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