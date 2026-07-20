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Mehrstöckige Wohnungen in Qark Lezha, Albanien

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Gryke lume, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Gryke lume, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 1/2
Exclusive sale of a furnished 2+1+2 duplex in the Teles area. The duplex is part of a vil…
$164,642
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Immobilienangaben in Qark Lezha, Albanien

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