Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Korça
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Qark Korça, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Bashkia Korce, Albanien
Villa 3 zimmer
Bashkia Korce, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Korca. Verkauf 2-stöckige Maisonette-Villa, 120 m2 im Wohngebiet Belvedere. Preis 250.000 Eu…
$290,372
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wagner Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Qark Korça, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen