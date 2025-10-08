Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Himare
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Himare, Albanien

villen
25
1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Dhermi, Albanien
Villa 5 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 393 m²
Etagenzahl 3
Villen zum Verkauf in "Borgo Bello" Residence, Drimadhes: Ihr KüstenparadiesWir bieten exklu…
$920,218
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen