Haus mit Garten kaufen in Himare, Albanien

Villa 5 zimmer in Himare, Albanien
Villa 5 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 326 m²
Etagenzahl 3
“Today we present you a luxury villa in the heart of Green Coast Palace, just 10 meters from…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Himare, Albanien
Villa 5 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale in Green Coast. Villa for sale in Green Coast, Palase. Twin Villa The vi…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
