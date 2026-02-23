Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in Himare, Albanien

studio-wohnungen
3
1 Zimmer
98
2 Zimmer
64
3 Zimmer
9
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Palase, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/2
Luxuriöse Wohnung zum Verkauf in Palase Dhermi, Vlora, Albanien. Suchen Sie eine erstklassig…
$224,533
MwSt.
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Himare, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3/3
Ferienwohnung in Green Coast 2, Dhermi, Vlora, Albanien zu verkaufen. Entdecken Sie Ihr Feri…
$336,438
MwSt.
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
