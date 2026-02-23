Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Himare
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Himare, Albanien

studio-wohnungen
3
1 Zimmer
98
2 Zimmer
64
3 Zimmer
9
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Palase, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 1/4
Neue Wohnungen zum Verkauf in Dhërmi Vlora an der Albanischen Riviera. Nutzen Sie die Chance…
$297,698
MwSt.
Wohnung 2 zimmer in Palase, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/2
Luxuriöse Wohnung zum Verkauf in Palase Dhermi, Vlora, Albanien. Suchen Sie eine erstklassig…
$224,533
MwSt.
Wohnung 2 zimmer in Himare, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3/3
Ferienwohnung in Green Coast 2, Dhermi, Vlora, Albanien zu verkaufen. Entdecken Sie Ihr Feri…
$336,438
MwSt.
