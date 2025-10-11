Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Gjirokastra
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Miethaus

Mehrfamilienhäuser in Qark Gjirokastra, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Miethaus 400 m² in Labove e Madhe, Albanien
Miethaus 400 m²
Labove e Madhe, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Stockwerk 3/3
2-story stone building for sale in Labovo, Gjirokastër. The building is a very good busines…
$145,589
